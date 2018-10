Kard. Gerhard Müller: Polska, naród wybitny. Ale ten ,,Kler''...

Ks. kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, wygłosił w niedzielę w Węgrowie przemówienie z okazji X Hubertusa. Tekst wspaniałego wystąpienia kardynała przytacza portal ,,Radia Maryja''; całość można przeczytaj tutaj.

,,Ja bardzo chętnie przybywam do Polski, ponieważ zauważyłem podczas moich wizyt, że Polacy kochają nie tylko swoją ojczyznę, ale i kochają swoją historię narodową'' - mówił kardynał.

,,Żaden naród w Europie nie walczył o wartości, które dzisiaj nas łączą, tak, jak naród polski. Chodzi o te wartości godności, samookreślenia i wolności, które tak nas łączą. Polacy, którzy znają swoją historię bardzo dobrze, nie mogą pozwolić na to, żeby wmówić sobie, że nie są Europejczykami. A tego, czym jest Europa, nie dajmy sobie wmówić przez polityków, którzy gdzieś daleko stąd próbują to określić. Europa to jest właśnie zlepek, cała konstelacja narodów, które tworzą ten wspólny dom, jakim jest Europa. W demokratycznych wyborach Polacy określi swoje władze i one są w stanie, żeby te wartości demokratyczne zachować w tym kraju, w konstytucji'' - kontynuował.

Jak podkreślał, Polska jest krajem nie tylko pięknym, ale przede wszystkim - wolnym i wiernym swojej tradycji.

,,Polska jest pięknym i wolnym krajem. Ważnym elementem tej wolności jest zachowanie i przekazanie dla następnych pokoleń tych wszystkich elementów, o których wspominamy dzisiaj i za które się modlimy – za nasze ziemie, za nasze lasy, za naszych myśliwych'' - przekonywał purpurat.

Następnie hierarcha krytykował film ,,Kler'' Wojciecha Smarzowskiego. Jak podkreślał, propaganda tego obrazu uderza we wszystkich Polaków.

,,Ale po tej pochwale jest jeszcze jeden aspekt, który nieco mnie zdenerwował. Mam tutaj na myśli film „Kler”, który ostatnio pojawił się w kinach, a który ukazuje tendencyjnie, w sposób negatywny całą społeczność kapłańską'' - powiedział kardynał.

,,Kiedy sięgniemy w wymiarze historycznym do rozbiorów Polski, to wtedy właśnie możemy stwierdzić, że m.in. kapłani wraz z biskupami poprzez te rozbiory, które miały miejsce przez narody ościenne, przyczynili się do tego, że tożsamość narodowa, tożsamość Polaka, która wynikała właśnie z chrześcijańskich korzeni, była zachowana. A później, w czasach hitlerowskiego nazizmu i komunizmu, wielu kapłanów poświęciło swoje życie. W obozach koncentracyjnych III Rzeszy zginęło 8 tys. księży, z czego większa część to byli polscy księża, którzy oddali swoje życie. Jako symbole tego oddania życia możemy wymienić o. Maksymiliana Kolbe i ks. Jerzego Popiełuszko'' - dodał purpurat.

,,Tak więc ta propaganda, która jest teraz obecna w niektórych mediach poprzez film „Kler”, ona uderza tak naprawdę we wszystkich Polaków. W ten sposób próbuje się tę duchową substancję Polski w jakiś sposób zniszczyć czy jej zagrozić. I dlatego proszę was i wzywam do tego, abyście stali za swoimi kapłanami, którzy was ochrzcili, którzy prowadzili was do wiary, którzy udzielali wam sakramentów, abyśmy nie poddali się tej fałszywej propagandzie'' - wskazał następnie.

Następnie zaapelował o wzajemne zaufanie - oraz prosił Pana Boga o błogosławieństwo dla Polski.

,,Prośmy Boga o Jego błogosławieństwo dla nas wszystkich. Dla leśników, dla myśliwych, dla rolników, ale też dla całej Polski, Europy, dla świata, ponieważ wszyscy razem tworzymy wspólną Bożą rodzinę'' - zakończył kard. Gerhard Ludwig Müller.

mod/RadioMaryja.pl