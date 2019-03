Kard. Müller: Nasila się antychrześcijańska propaganda

Zauważa on, że zamęt w wierze, przed którym przestrzegał już sam Jezus, jest dziś całkiem realnym zagrożeniem. Również poważne uchybienia niektórych kapłanów w postaci skandalów seksualnych wykorzystuje się jako okazję do ataku na cały Kościół. Media chwalą Papieża tylko wtedy, kiedy mogą go wykorzystać do swoich celów – mówi kard. Müller. Podkreśla on dalej, że reforma Kościoła musi polegać na duchowej i moralnej odnowie w Chrystusie, a nie na jego dechrystianizacji i transformacji w jakąś organizację pozarządową, w której globalne ocieplenie jest ważniejsze niż świadomość tego, że Bóg jest źródłem i celem człowieka oraz całego stworzenia.