Kard. Müller jasno i wprost o interkomunii: To ABSOLUTNIE niemożliwe

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Gerhard Müller w obszernym wywiadzie na łamach czasopisma "Catholic Outlook" odniósł się m.in. do kontrowersji wokół dopuszczania do Komunii Świętej protestantów z małżeństw mieszanych.

Purpurat wskazał, że interkomunia jest- obiektywnie rzecz biorąc- rzeczą "absolutnie niemożliwą". Dlaczego? W tym miejscu kard. Müller zwrócił uwagę na istotne różnice między katolikami i protestami w takich kwestiach, jak rozumienie przynależności do Kościoła Katolickiego oraz sakramentów.

"Nie można sobie powiedzieć, że to wszystko jedno, że liczą się tylko religijne uczucia, poczucie przynależności. Również uczucia są ważne, ale one są niewystarczające dla komunii sakramentalnej"- wskazał duchowny.

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary wyraził nadzieję na powrót niemieckich biskupów do bardziej religijnego i duchowego rozumienia Kościoła, a przede wszystkim- do poszanowania podstaw katolickiej wiary. Te bowiem- jak wskazał kardynał- nie mogą ulec zmianie. W ocenie purpurata, problemem niemieckich biskupów jest to, że obecnie myślą bardziej w kategoriach polityki i władzy, aniżeli ewangelizacji.

Kardynał Gerhard Müller przyznał w wywiadzie, że ubolewa nad niejasnymi wytycznymi z Watykanu. Jak wskazał purpurat, papież- zgodnie z katolicką wiarą- stanowi powszechną zasadę jedności Kościoła. Nie ma ona jednak charakteru politycznego, jest natomiast jednością w objawionej wierze.

"A wiara, nauczanie Kościoła katolickiego odnośnie do Eucharystii i eucharystycznej przynależności do pełnej jedności Kościoła jest bardzo jasna i nie można jej zmieniać"-zaakcentował duchowny.

Sprawa Komunii Świętej dla protestanckich małżonków katolików budzi wielkie kontrowersje. Wiele wskazuje jednak na to, że papież akceptuje przystępowanie protestantów do Stołu Pańskiego. W Niemczech to się już dzieje. Podczas konferencji prasowej Ojciec Święty stwierdził, że właściwie nie ma z tym problemu. Czy naprawdę zmierzamy do rewolucji w Kościele Katolickim?

yenn/vaticannews.va, Fronda.pl