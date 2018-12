Kard. Gerhard Müller: Czy protestantom wolno dawać Komunię świętą?

Protestanci nie mogą przyjmować Komunii świętej. Niemieccy biskupi, którzy im na to pozwalają, popełnili błąd. Jeżeli będą zmuszać księży do udzielania luteranom Ciała Chrystusa, to podważają autorytet Ojca Świętego i muszą odpowiedzieć przed sądem kościelnym - uważa kardynał Gerhard Ludwig Müller.