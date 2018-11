kard. Marx: Nadeszła godzina prawdy dla Kościoła

„Nadeszła godzina prawdy dla Kościoła katolickiego. Możemy być wdzięczni ofiarom, że mówią o tym, co często po dziesięcioleciach wciąż jest dla nich bolesne” – powiedział podczas niedzielnej homilii kard. Reinhard Marx. Arcybiskup Monachium i Fryzyngii zauważył, że „wreszcie wyszło na jaw, co się dzieje i wreszcie się o tym mówi”. Przewodniczący niemieckiego episkopatu powiedział, że to czas leczenia ran i prewencji. Wczoraj Kościół w Niemczech obchodził Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym.