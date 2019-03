Kard. Joseph Ratzinger: To nie koniec chrześcijaństwa!

Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI w 1994 roku udzielił wywiadu, w którym trafnie scharakteryzował bolączki Europy Wschodniej i Zachodniej. Jednocześnie dał do zrozumienia, że na wszystkie te problemy "chrześcijaństwo ma lepsze odpowiedzi". Poniżej fragment wywiadu z kard. Ratzingerem, ówczesnym Prefektem Kongregacji Nauki Wiary:



"Mam wrażenie, że w Europie Wschodniej spotyka się dwa przeciwstawne zjawiska. Z jednej strony panowanie ideologii ateistycznej trwające lata uśpiło sumienia, a wraz z fałszem, który znajduje się w kolektywizmie, doprowadziło ludzi do egoizmu, do cofnięcia się w banał, do przystosowania się do kłamstwa i do zamknięcia w rzeczach materialnych.