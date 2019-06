Kard. Joseph Bernardin oskarżany o gwałt i molestowanie

ListyDoWojtyłyNieDolatywałyWNiebo 21.6.19 9:42

Jak listy mogły docierać do Wojtyły, skoro po dorwaniu się do watykańskiego paszportu ten chłopina z Wadowic głównie spędzał czas w samolotach, darmowo latając jak kot z pęcherzem dookoła płaskiej Ziemi.

A jak już gdzieś przyziemił, to był zajęty tuleniem i szeptaniem do uszka z Macielem Degollado, pedofilską bestią katolicką.