Kard. Gerhard Müller: ,,Reformatorzy domagają się tego, co mają protestanci. Protestantyzm upadł''

Liderzy Kościoła w Niemczech nie uświadamiają sobie realnych problemów. Mówią o moralności seksualnej, celibacie i kapłaństwie kobiet. Kryzys chrześcijaństwa w świecie zachodnim ma tymczasem inne podłoże, jest kryzysem wiary i duchowego przywództwa. Wskazuje na to kard. Gerhard Müller w obszernym wywiadzie dla National Catholic Register. Odnosząc się do sytuacji w swej ojczyźnie, zauważa on, że biskupi za mało zajmują się tym, co stanowi o istocie problemu. Nie mówią o wierze, Panu Bogu, sakramentach. Nie potrafią dotrzeć z Ewangelią do ludzi.