Kard. Gerhard Müller: Papieża mamy tylko jednego - i jest nim Franciszek

Benedykt XVI nie potrzebuje żadnej pomocy intelektualnej, zachowuje pełną jasność myśli i umysłu, czego świadectwem jest ten dokument, głęboki i dobrze opracowany – powiedział kard. Müller w wywiadzie dla włoskiej telewizji TGCOM24. Przestrzegł on zarazem przed przenoszeniem do kościelnej debaty zachowań politycznych i przeciwstawiania sobie dwóch Papieży. To nie jest katolickie. Papieża mamy tylko jednego i jest nim Franciszek – stwierdził kard. Müller. Benedykt XVI współpracuje z Franciszkiem, udziela rad zarówno jemu, jak i wszystkim biskupom, ale nie jest Papieżem. Zaznaczył on, że ewidentne różnice między Benedyktem XVI i Franciszkiem to nie powód, by stawiać ich w opozycji. Jest to fałszywa gra – podkreślił niemiecki purpurat.