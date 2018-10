Kard. Gerhard Mueller: Dziękujcie Polsce, a nie pouczajcie na temat demokracji!

Hasło tegorocznej edycji Międzynarodowego Kongresu Ruchu "Europa Christi" to "Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II". Kongres odbywa się w dniach 14-22 października w Częstochowie, Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i Krakowie. Co powiedział prefekt Kongregacji Nauki Wiary podczas V sesji tego wydarzenia? Na początek duchowny podkreślił, że chrześcijaństwo z całą pewnością nie jest religią irracjonalną, zainteresowaną wyłącznie swoimi wyznawcami. Wręcz przeciwnie, chrześcijaństwo jest uniwersalne.

"Tak, jak kiedyś magnaci z pomocą pieniędzy pruskich i rosyjskich zdradzili Polskę, tak teraz są Polacy, którzy chcą zniszczyć wewnętrzną tożsamość Polaków. Jak to zrobić? Wzbudzić nieufność wobec innych (...) Znamy to z przeszłości - w hitlerowskich Niemczech były takie filmy zrealizowane - ci źli Polacy, ci źli Żydzi, ci źli Rosjanie. To powoduje resentymenty, niechęć do innych, stereotypy i prowadzi do kampanii nienawiści"- mówił prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Tymczasem- wskazał kard. Mueller- to właśnie duchowieństwo zapobiegło duchowej i intelektualnej dewasacji Polski w czaasach rozbiorów, a następnie drugiej wojny światowej i komunizmu. Na miejscu Donalda Tuska hierarcha "nauczyłby wszystkich w Parlamencie Europejskim powiedzieć jedno słowo po polsku: dziękuję".