Kard. Gerhard Müller: Celibat nie jest problemem Kościoła

robaczek 15.7.19 14:56

on jest problemem ministrantów!!!



księża nie mają z tym problemu



znacie to? stare ale aktualne.



Przestraszona mloda dziwczyna stoi w kolejce do spowiedzi. Analizuje grzechy i nie wie jakiej pokuty sie spodziewac. Przechodzi ministrant.

Mysli dziewczyna - Zapytam, a co!! ;]

Wystraszona zaczepia go i niesmiało pyta:

- A za zrobienie loda to co ksiądz daje!!

- Snickersa.- odpowiada ministrant.



kurtyna





dziedziczenie majątku - przeciez to tylko o to chodziło i nadal chodzi.



KOSCIÓŁ TO BIZNES, JAK KAŻDA RELIGIA.