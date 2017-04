Kard. Dziwisz: Ostre podziały partyjne - nieszczęście Polski

reklama

"Święta Wielkanocne to święta zwycięstwa życia nad śmiercią, to święta zwycięstwa Boga nad mrocznymi siłami grzechu i zła, to święta zwycięstwa człowieka, bo wszyscy mamy udział w zwycięstwie Boga" - powiedział kard. Stanisław Dziwisz w orędziu wielkanocnym. Jak podkreślał emerytowany metropolita krakowski i osobisty sekretarz św. Jana Pawła II, musimy podjąć próbę zażegnania podziałów w Polsce.

"Znamy historię Kaina i Abla. Ta historia niestety nie pozostała odosobnionym epizodem" - powiedział Dziwisz. " Całe dzieje świata zostały naznaczone napięciami, podziałami, konfliktami i przemocą, i to zarówno w obrębie najmniejszej, podstawowej ludzkiej wspólnoty, jaką jest rodzina, jak i w szerszej przestrzeni, obejmującej wszystkich ludzi, wszystkie środowiska, społeczeństwa i narody" - dodał.

Wskazał, że jedność jest darem, o który musimy pokornie prosić Pana Boga.

"Nieszczęściem naszego kraju są ostre podziały partyjne, nie mające wiele wspólnego z mądrą demokracją i polityką. Utrzymujące się napięcia i konflikty, wzajemne podejrzenia i oskarżenia prowadzą do marnowania energii, do zamykania się w swoich środowiskach, a także do niechęci wobec innych, mówiących innymi językami, mających inny odcień skóry, szukających naszej pomocy. A przecież chrześcijaństwo jest religią miłości, braterstwa i solidarności" - ubolewał krakowski hierarcha.

Na koniec zaznaczył, że polska młodzież pokazała w ubiegłym roku w Krakowie, że Polacy potrafią przemawiać jednym głosem i budować braterski i solidarny dom, w którym jest miejsce dla wszystkich.

