Kard. Dziwisz: Dzięki Janowi Pawłowi II jesteśmy w wolnej Polsce

Jesteśmy w Polsce wolnej i suwerennej dzięki Janowi Pawłowi II, który oparł swoje pasterzowanie o Matkę Najświętszą, do której zwracał się często tu, na Jasnej Górze - mówił w 40. rocznicę pierwszej wizyty w Polsce papieża Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dzziwisz.

Ksiądz kardynał Dziwisz był przewodniczącym dziękczynnej mszy świętej, w trakcie której wygłosił homilię do zebranych wiernych.

Wyrażamy wielką wdzięczność za tamte dni, dziękując Bogu za jego osobę, za to wszystko, co zrobił dla nas wszystkich, dla Polski. Rozpoczynamy uroczystą Eucharystię, dziękując Panu Bogu, że jesteśmy w Polsce wolnej, suwerennej – dzięki niemu, który oparł swoje pasterzowanie o Matkę Najświętszą, do której się zwracał często tu, na Jasnej Górze” – powiedział ks. kard. Stanisław Dziwisz