Kard. Christoph Schönborn: Kościół wkracza silniej na drogę synodalną

Kilka dni temu Stolica Apostolska opublikowała konstytucję apostolską Episcopalis communio, która ujmuje w nowe ramy prawne instytucję Synodu Biskupów. Ciekawe są zwłaszcza dwie zmiany.

Po pierwsze, ustalona zostaje procedura przygotowania Synodu Biskupów, na przykład w postaci konsultowania świeckich wiernych.

Po drugie, Synod Biskupów będzie mógł uczestniczyć w zwyczajnym nauczaniu papieża, jeżeli Ojcowie Synodalni będą zgodni co do końcowego dokumentu oraz jeżeli sam Ojciec Święty go wyraźnie zaakceptuje i patrzy swoim podpisem.

Według doradcy papieża, arcybiskupa Wiednia kard. Christopha Schönborna, papież Franciszek skierował w ten sposób Kościół katolicki ,,jeszcze silniej na drogę synodalną''. ,,Synod jest drogą, którą idzie się wspólnie, z biskupami i z całym Ludem Bożym'', podkreślił kardynał, wskazując między innymi na zasadę ,,możliwie najszerszego pytania wszystkich wiernych'' o ich opinię i zdania w kwestiach, którymi będzie zajmować się dany Synod Biskupów.

Synod to słowo greckiej proweniencji; oznacza dosłownie ,,wspólną drogę'', syn - odos.

Schönborn zwrócił też uwagę na swoiste ,,przedsynody''. I tak w tym roku zanim rozpoczął się właściwy Synod Biskupów ds. młodzieży, zorganizowano duże spotkanie z młodzieżą z całego świata. To także konstytucja Episcopalis communio ujmuje w ramy prawne.

