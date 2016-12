Kard. Burke: Będzie formalna korekta papieskiej Amoris laetitia

reklama

Po świętach Bożego Narodzenia pojawi się formalna korekta niektórych punktów adhortacji apostolskiej Amoris laetitia - poinformował kard. Raymond Burke w rozmowie z amerykańskim portalem "Life Site News".

Chodzi przede wszystkim o sprawę rozwodników w nowych związkach; według wielu biskupów i świeckich papieską adhortację można interpretować tak, jakby otwierała dostęp rozwodników w nowych związkach do Komunii świętej, podczas gdy jest to niemożliwe w związku z wyraźnym nauczaniem Jezusa Chrystusa i licznymi wypowiedziami katolickiego Magisterium.

"Musi się pojawić odpowiedź na „dubia”, ponieważ odnoszą się one do fundamentalnych kwestii życia moralnego i niezmiennej nauki Kościoła dotyczącej dobra i zła; różnych świętych prawd, takich jak małżeństwo i Komunia Święta i tak dalej" - powiedział kard. Burke.

Jak dodał, korekta pojawi się najprawdopodobniej jakiś czas po święcie Objawienia Pańskiego.

Czterech kardynałów, którzy opublikowali swoje "dubia" - wątpliwości - wobec niektórych punktów Amoris laetitia, to oprócz kard. Raymonda Burke jeszcze: kard. Walter Brandmüller, kard. Carlo Caffarra i kard. Joachim Meisner.

Hierarchowie przenieśli sprawę do mediów, gdy na wysłane pytania do Ojca Świętego przez dłuższy czas nie otrzymywali odpowiedzi. W ten sposób chcieli doprowadzić do rozjaśnienia sprawy, dla wielu katolików bardzo niepokojącej.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller przekonuje, że Amoris laetitia niczego nie zmienia i rozwodnicy tak jak dotąd nie mogą przystępować do Komunii świętej, jeżeli żyją w nowym związku i utrzymują z partnerem kontakty intymne. Jednak nie brakuje na całym świecie świeckich, księży i biskupów, którzy twierdzą co innego.

Kard. Burke powiedział w rozmowie z "Life Site News", że korekta Amoris laetitia będzie miała bardzo prostą formę. Niejasne sformułowania z adhortacji zostaną po prostu zestawione z nauczaniem Magisterium, co pozwoli na ich oczywistą interpretację, zgodną z nauczaniem naszego Pana.

Kardynał zaznaczył, że wprawdzie w ostatnich wiekach nie korygowano wypowiedzi papieskich, to formalna korekta nie jest jednak niczym nadzwyczajnym i ma przykłady w przeszłości; stanowi rodzaj pomocy Ojcu Świętemu, wspieranie go w jego posłudzie piotrowej.

20.12.2016, 19:25