Kard. Burke: Ograniczenie muzułmańskiej imigracji to wyraz patriotyzmu

Maria Blaszczyk 21.5.19 17:24

To skąd, księże kardynale, weźmiemy sobie ludzi do pracy w naszych supermarketach, szpitalach, sortowniach odpadów i fabrykach?

Pozwolimy muzułmanom ginąć od kul, głodu i chorób, a sobie ściągniemy ludzi skądinąd?



Oczywiście, możemy to zrobić - ale do czasu. Przewaga demograficzna Afryki (stamtąd przybywa duża część muzułmanów) sprawi, że w pewnym momencie nie będziemy już ich w stanie zatrzymać.

Tylko jaki w tym sens?

Jeśli Wasza religia jest lepsza - to przekonujcie do niej ludzi.

Choć obawiam się, że ani Wasza ani muzułmańska wizja poklasku w Europie nie ma szans zdobyć.