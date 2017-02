Kard. Burke mówi 'nie' poprawności ws. imigrantów

reklama

Wpływowy kardynał amerykański Raymond Burke dolał oliwy do ognia spotkał się z Matteo Salvinim, szefem Ligi Północnej zagorzałym zwolennikiem nowego prezydenta USA - podaje portal Euroislam.pl.

Salvini krytykował papieża po tym, jak zaapelował on, żeby Włochy przyjęły setki tysięcy migrantów. Spotkanie kardynała z Salvinim podsyciło obawy, że rozłam pomiędzy tradycjonalistami i papieżem zaczyna mieć podłoże politczne.

Coraz więcej tradycyjnych I konserwatywnych środowisk kościoła katolickiego czuje się lekceważonych, a nawet atakowanych, przez liberalnego papieża.

Niedawno w Rzymie pojawiły się antypapieskie plakaty z wizerunkiem papieża i tekstem: „Franciszku. Wprowadziłeś zarząd komisaryczny w kongregacjach, usunąłeś księży, spadły głowy w Zakonie Kawalerów Maltańskich i u franciszkanów, zignorowałeś kardynałów i gdzie jest twoje miłosierdzie?”.

Kwestia polityki Trumpa podzieliła nie tylko Stany Zjednoczone, lecz powoduje również rozdźwięk w Kościele. Zwolenników Franciszka, stojących murem za jego wezwaniem do popierania imigrantów, oburzył zakaz wjazdu do USA dla obywateli siedmiu krajów muzułmańskich. Kardynał Joseph Tobin z Newark w New Jersey, świeżo mianowany przez papieża, stwierdził, że motywy tego zakazu były „nieamerykańskie”. Jednakże inne ugrupowania w kościele wydają się skłaniać w stronę nowej administracji i jej sympatyków.

Kardynał Burke nie tylko spotkał się z Salvinim, ale pochwalił on też Donalda Trumpa. „Jeśli chodzi o imigrację, nie wydaje mi się, żeby nowym prezydentem kierowała nienawiść. Działalność charytatywna jest zawsze rozważna, powinniśmy wiedzieć kim dokładnie są ci imigranci. Czy naprawdę są uchodźcami i w jakich społecznościach mogą funkcjonować” – powiedział.

