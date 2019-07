Kard. Braz de Aviz: Wiele fałszywych zgłoszeń nadużyć

nikt 14.7.19 14:32

To też prawda . Teraz rozpoczęło się polowanie pod względem pedofilii na księży . Ale kler nie powinien się temu dziwić . Sam dał do tego powód ukrywając przez dziesiątki lat jej przypadki w Kościele i swym działaniem skrycie na nie przyzwalając .

Dla swego dobra . A że to "dobro " było złem w najczystszej jego postaci to obecnie zbiera owoce tego co posiał .