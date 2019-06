Kard. Brandmüller o watykańskim dokumencie: Heretycki, apostazja. Biskupi powinni go odrzucić!

Durczykiewicz 27.6.19 21:03

A może nasz obecny papież jest po prostu mało inteligentny...? Nie rozumie wagi wypowiadanych, pisanych słów...? Nie wiem, tylko pytam. Bo jak inaczej rozumieć takie niejasne dokumenty?? Jakoś trudno mi uwierzyć w to, że Franciszek celowo wprowadza chaos...

A propos kapłaństwa kobiet, to zdecydowanie to nie jest funkcja dla kobiet..., ale kobiety są też niezmiernie ważne w KK. Jest od pewnego czasu grupa dziewic i wdów konsekrowanych, jest mnóstwo zakonów, instytutów świeckich dla kobiet i mężczyzn. Ja osobiście gdzie indziej widzę problem. Wiele kobiet chciałoby się bardziej zaangażować w sprawy Kościoła w swojej parafii, ale nikt ich nie prosi. Arogancja i obojętność księży, ale też nieładne zachowanie nawet niektórych sióstr zakonnych odstrasza mądre i chętne do współpracy kobiety. Zresztą, może to nie chodzi o kobietę, ale w ogóle jakąś nieufność duchownych do świeckich...to takie moje luźne obserwacje...smutne jest to, że nie ma tej JEDNOŚCI BLISKOŚCI między nami...