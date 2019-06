Kard. Becciu: Można być gejem i wieść życie dobrego księdza

Mateusz Jegliński 10.6.19 10:59

Jeżeli ktoś składa śluby czystości, to co to za brednie o homo seksualizmie, czy hetero seksualizmie. Czystość, to żadna orientacja, tylko aseksualna miłość do Stwórcy i tyle.



Czy naprawdę fronda nie może poradzić sobie z chamstwem kogoś, kto podpisuje się Polak dumny gej ateista? szkopski onet, to toleruje, taka szkopska kultura, ale żeby fronda takie coś tolerowała to wstyd.