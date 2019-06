Kard. Barreto: Zjednoczmy się na rzecz ochrony życia

"Zachęcamy wszystkich do włączenia się w modlitwę w intencji ochrony i rozwoju stworzenia oraz do podjęcia konkretnych działań w tej sprawie." Zaproszenie to watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka skierowała do wszystkich duszpasterzy i ludzi dobrej woli z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej oraz kolejnej rocznicy ogłoszenia encykliki Laudato sí. Potrwają one od 1 września, Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, do 4 października, dnia wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii.