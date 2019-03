Kard. Barbarin skazany na więzienie. Stał się kozłem ofiarnym?

www 7.3.19 14:59

Wystapienie tuszowania można by uznać wtedy, kiedy jeden ksiądz ukrywałby postępowanie innego, a ten drugi nie wykazywałby woli poprawy. Wtedy bierność byłaby czynnością obciążającą.



Natomiast jeśli Kościół wiedziałby o wykroczeniach jakiegoś księdza, ale ten chciałaby się zmienić, to nie ma tu żadnego tuszowania, tylko normalne działanie Kościoła, który do nawróconych grzeszników ma zaufanie. Ma zaufanie do nawróconych morderców, kłamców, cudzołożników, prostytutek i także do pedofilów.

Zaufanie Kościoła nie jest poprzedzone pobytem przestępcy w areszcie. Takie są zasady działania Kościoła.



Natomiast w lewackich nagonkach chodzi o coś zasadniczo innego. Lewactwo próbuje wyszukać przypadki nawróceń człowieka z grzechu i okazane przez Kościół zaufanie takiemu nawróconemu grzesznikowi i tytułować takie zaufanie i przebaczenie "niesprawiedliwością", czy "tuszowaniem".

Jeśli tak to ma wyglądać, to od razu należałoby zdelegalizować cały Kościół, bo od 20-tu wieków posługuje się on od zasadami przebaczenia, a nie świeckim myśleniem karania. Uznajcie więc przebaczanie za nielegalne.



Jeżeli jednak lewactwo postulowałoby taki model "sprawiedliwości", to trzeba zauważyć, że miałby on daleko idące konsekwencje.

Mianowicie każdy kto miałby coś na swoim sumieniu, a co nie byłoby publicznie wiadome, a każdy ma coś na swoim sumieniu, co jest niejawne i ukryte, powinien uznać siebie samego za winnego takiego tuszowania - bo nie rozliczył się ze swoich grzechów publicznie.

Niech zatem każdy, kto zechce krzyczeć o tuszowaniu Kościoła, wykrzyczy wpierw swoje grzechy, które przez kilkadziesiąt lat zdąrzył popełnić, a których jeszcze nie zdąrzył ujawnić.