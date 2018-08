Kard. Bagnasco: antychrześcijański reżim w Europie

Nawet jeżeli o tym się nie mówi, to i dziś istnieje dyskryminujący, antychrześcijański reżim i to także w Europie, kolebce cywilizacji, sercu Ewangelii – to słowa kard. Angelo Bagnasco wypowiedziane wczoraj, we wspomnienie św. Wawrzyńca, męczennika.