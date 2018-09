Kard. Angelo Becciu: To tradycjonaliści atakują papieża

„Jakiej więc wierności tradycji chcą nas uczyć? Tylko dla liturgii i pewnych przepisów? Czy nie zdradzają istoty Kościoła, jaką jest trwanie w jedności, trwanie w komunii?” - pyta prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Angelo Becciu odnosząc się do ataków na papieża Franciszka, które według purpurata pochodzą właśnie ze środowisk tradycjonalistów.

„Ataki na papieża Franciszka pochodzą od tych, którzy deklarują się jako katolicy i chcą bronić tradycyjnych wartości”

- stwierdza kardynał w programie „Soul” włoskiej telewizji Tv2000.

W wywiadzie odnosi się między innymi do pedofilii w Kościele. Uważa, że nie możemy w tej kwestii „być tolerancyjni i nie dostrzegać jej potworności”. Dodaje też, że to plaga „[…] która spowodowała kryzys, także co do typu Kościoła, jaki dotychczas kształtowaliśmy”. Stwierdza, że Kościół musi być bardziej surowy w doborze księży oraz wykorzystywać zdobycze współczesnej nauki takie, jak choćby pogłębiony test psychologiczny dla wszystkich seminarzystów.

