Karczewski: Senat przygotowany na poprawki ws. budżetu

reklama

Fot. Youtube reklama

Marszałek Senatu stwierdził, że jeżeli pojawią się poprawki do budżetu, Senat jest gotów nad nimi debatować.

Jak powiedział na briefingu w Senacie Marszałek Stanisław Karczewski:

"Czy będą poprawki, czy nie będzie, tego nie wiemy. Zobaczymy. Być może jeszcze partie opozycyjne zreflektują się i być może w ostatniej chwili podejmą decyzję o powrocie do propozycji Ryszarda Petru. Wprowadzenia poprawek przez Senat. Jesteśmy do tego przygotowani. Jesteśmy na to gotowi i będziemy czekali z propozycją partii opozycyjnych na wniesienie poprawek do Senatu".

Choć dyskusja nad ustawą budżetową według harmonogramu była pierwszym punktem w dzisiejszym porządku obrad, Karczewski zapowiedział, że Senat zajmie się nią później:

"Posiedzenie Senatu rozpoczniemy od pozostałych punktów. Rozpoczynamy od pozostałych punktów niebudżetowych, a budżet pozostawimy po 12:00".

emde/300polityka.pl

11.01.2017, 10:47