Fot. kremlin.ru

Stanisław Karczewski spotkał się z prezydentem Białorusi Oleksandrem Łukaszenką. W wywiadzie dla Radia Zet ocenił to spotkanie.

Jak stwierdził Karczewski, rozmowa z Łukaszenką była serdeczna:

"Rozmowa była dobra, serdeczna. Trochę dłuższa niż planowana, bo trwała ponad godzinę. Ja odniosłem wrażenie, że to jest człowiek, któremu bardzo zależy na Białorusi. Widać, że Białoruś się rozwija. Ta rozmowa była ciepła, tak mogę ją określić. To była wazna rozmowa dla Polaków, dla Białorusi. Rozmawiałem [na Białorusi] też z opozycją. Białoruś to nie tylko Łukaszenka, wbrew pozorom" – mówił w „Gościu Radia ZET” Stanisław Karczewski o wizycie na Białorusi.

emde/Fronda.pl

7.12.2016, 8:16