Karczewski: Politycy PO zazdroszczą nam poparcia

Stanisław Karczewski w rozmowie z Konradem Piaseckim w Radiu Zet komentował obecną sytuację w Parlamencie oraz wypowiadał się na temat działań Platformy Obywatelskiej.

Marszałek był pytany o przyszłość Marka Kuchcińskiego i o jego ewentualne ustąpienie z funkcji Marszałka Sejmu:

"Ja się zająłem kwestią dziennikarzy w parlamencie. O to mnie poprosił Jarosław Kaczyński. Nie słyszałem o tym, by chciał się podać do dymisji [Marek Kuchciński przyp. red.], nie było takiej mowy. Każdy ma emocje. Zrobił to [Kuchciński] zgodnie z regulaminem. Ja rozmawiam często z Kuchcińskim, jest w bardzo dobrej kondycji".

Marszałek mówił również o powodach, dla których PO obecnie postępuje w Sejmie w ten, a nie inny sposób. Z jego wypowiedzi wynika, że powodem agresji Platformy może być... zazdrość:

"Rozmawiałem kiedyś z bardzo prominentnym politykiem PO. On mi powiedział, że to 500+ to mistrzostwo świata. Oni nam zazdroszczą. My mamy poparcie, a im spada. Ten kierunek [który wybrali] jest naprawdę zła. Jest niedobra też dla Platformy Obywatelskiej" - powiedział Karczewski.

12.01.2017, 9:02