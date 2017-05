Karczewski: Oni mają wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę

reklama

Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto 15 lat temu ustanowił Senat. Dziś to między innymi w jego gestii pozostaje opieka nad Polonią i Polakami.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreśla, że 2 maja to dzień radosny nie tylko w Polsce, ale w każdym zakątku świata, w którym żyją nasi rodacy.

"Bardzo to doceniamy i to święto jest też podziękowaniem dla Polonii. Ona ma duży wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pamiętamy o tym, ale pamiętamy też o zacieśnianiu więzi z Polakami. Chcemy o nich dbać i chcemy, by kolejne pokolenia także mówiły w języku polskim" - stwierdza Stanisław Karczewski.

Marszałek podkreśla, że przedstawiciele polskich władz zawsze chętnie odwiedzają rodaków za granicą. Równie serdecznie witane są polonijne delegacje w kraju - dodaje.

"Trzeba życzyć, by jak najwięcej Polaków czuło więź z Polską. Aby podtrzymywali polską tradycję i byli dumni z tego, że są Polakami. My jesteśmy dumni z tego, że oni tam są i że myślą o Polsce. Chciałbym, aby było między nami jak najwięcej kontaktów. Polonii życzyć także trzeba poszukiwania jedności. To bardzo ważne, bo to będzie wzmacniało naszą narodową wspólnotę Polaków" - wyjaśnia Stanisław Karczewski.

W tym roku obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą z udziałem marszałka Senatu odbędą się w Sztokholmie. Uroczystości rozpoczną się 6 maja.

