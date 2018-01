Karczewski o kulisach dymisji Antoniego Macierewicza

,,Kaczyński zawsze wiedział i wie co robić. To jest jedna drużyna - nie wygramy wyborów, jeśli nie będziemy mieli poparcia pana prezydenta, nie wygra prezydent nasz, jeśli nie będzie miał mojego wsparcia, wsparcia Prawa i Sprawiedliwości wsparcia pana redaktora i wsparcia klubów Gazety Polskie'' - mówił dziś marszałek Senatu Stanisław Karczewski do Tomasza Sakiewicza w rozmowie z ,,Telewizją Republika''.