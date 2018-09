Karczewski o ''Emerytura+'': Musimy to dobrze skalkulować

"Rozmawiamy w gronie politycznym na ten temat. Przede wszystkim musimy mieć informacje finansowe i to musi być dobra kalkulacja. Jeśli taka będzie możliwość, to ja będę głosował za." - mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

W radiowej Jedynce przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał na pytania dotyczące ewentulnego programu "Emerytura+", który miałby być odpowiednikiem "500+" dla osób w wieku emerytalnym.

"Docierają do nas informacje, do mnie, spotykamy się z mieszkańcami Polski, ostatnio zakończyłem tour po Polsce, ten problem bardzo często przez osoby starsze, emerytów był poruszany. Z tym naszym bagażem informacji przyjechaliśmy do Warszawy, przekazaliśmy te informacje prezesowi i całemu kierownictwu partii." - mówił Karczewski.

Tym samym podkreślił, iż faktycznie program jest dyskutowany na zapleczu partii i nie są to wyłącznie wymysły mediów.

"Każdy miał swoje spostrzeżenia, ale te dotyczące konieczności wzmocnienia emerytów były przekazywane przez wszystkich. Zastanawiamy się, w jaki sposób to rozwiązać" - podsumował marszałek Senatu.

mor/PolskieRadio.pl/Fronda.pl