Karczewski: Nic dziwnego, że Duda podpisuje ustawy PiS

Stanisław Karczewski był dziś gościem RFM24, gdzie w dniu urodzin i imienin prezydenta Andrzeja Dudy mówił o jego dotychczasowej działalności. "Jest skuteczny. Jest bardzo pracowity. Prowadzi bardzo intensywną politykę, również w zakresie polityki zagranicznej. To jest bardzo ważne, bardzo istotne dla Polski" - ocenił marszałek Senatu.

"To, że podpisywał ustawy, to świadczy o tym, że pochodzimy z jednego obozu politycznego. To, że realizujemy program, który prezentowaliśmy dwa lata temu... pamiętam, dwa lata temu, kiedy pan prezydent obchodził 43. urodziny i imieniny, to był szczyt kampanii wyborczej między pierwszą i drugą turą, bardzo intensywna kampania - później my prowadziliśmy kampanię i przedstawiliśmy taki sam program" - dodawał.

Marszałek mówił też o ustawie o aptekach. Tłumaczył, jaki jest jej cel. "Obserwujemy w tej chwili zjawisko bardzo niekorzystne, bardzo złe, polegające na tym, że przy aptekach powstają apteki sieciowe, które obniżają ceny leków [...]. Ceny są dumpingowe, wykańczają te apteki, które były aptekami rodzinnymi, aptekami, które działały od wielu lat - a później ceny się podwyższa" - stwierdził.

Wreszcie Karczewski ocenił, że data 11. listopada byłaby doskonała, gdy idzie o przeprowadzenie referendum ws. konstytucji. "Według mnie, to jest dobra data, jeżeli uda się zmienić przepisy czy w jakiś sposób je zmodyfikować tak, żeby obniżyć koszty przeprowadzenia i wyborów samorządowych, i referendum - to jest bardzo dobry pomysł" - powiedział.

kk/rmf24.pl

16.05.2017, 10:35