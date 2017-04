Karczewski: Może wycofamy się z ustawy metropolitarnej

reklama

Nie wiem, jaki będzie los ustawy metropolitalnej, ale sporo wskazuje na to, że być może się z niej wycofamy - powiedział w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Marszałek był pytany na briefingu w Senacie, czy jego zdaniem los projektu ustawy metropolitalnej jest już przesądzony. "Jaki będzie los tej ustawy - tego nie wiem. Są prowadzone konsultacje, w których ja nie biorę udziału, ale sporo wskazuje na to, że być może się z niej wycofamy" - powiedział Karczewski.

Przypomniał też, że podobne uwagi padały już m.in. ze strony rzeczniczki PiS Beaty Mazurek. "W moim głębokim odczuciu, jestem przekonany do tego, że Warszawa powinna być bardzo silnym miastem, miastem partnerskim dla największych stolic europejskich i że powinna rozwijać się bardziej dynamicznie i powinna być większa i silniejsza; to jest moje osobiste zdanie" - dodał Karczewski.

Podkreślił, że "jeśli chodzi o los tej ustawy, to podziela zdanie Beaty Mazurek". Rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała w środę, że jej klub, mając świadomość tego, jakie są protesty przeciwko projektowi ustawy metropolitalnej, będzie zastanawiać się, co zrobić. Niczego nie wykluczamy; myślę, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść do końca tygodnia - mówiła.

Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakłada, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Przeciwko projektowi ustawy ws. metropolii warszawskiej protestowali politycy opozycji, w tym PO, Nowoczesnej i PSL. W niedzielę zakończyły się organizowane przez PiS w podwarszawskich gminach konsultacje społeczne ws. projektowanych rozwiązań.

emde/Źródło: www.kurier.pap.pl

