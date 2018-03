Karczewski: KOD schodzi ze sceny politycznej

„Porządek obrad najprawdopodobniej – bardzo dużo na to wskazuje – zostanie uzupełniony o ustawę o prawie łowieckim, następny punkt to również, i to jest bardzo prawdopodobne, że uchwalimy uchwałę w 50. rocznicę wydarzeń marcowych 1968 roku. Dochodzi do zbliżenia poglądów senatorów PO i PiS” - powiedział dziś na briefingu prasowym w Senacie marszałek Stanisław Karczewski.