Stanisław Karczewski: Byłem przekonany, że prezydent podpisze

"Byłem przekonany, że pan prezydent podpisze, że to jest dobra ustawa" - mówił Stanisław Karczewski, komentując decyzję Andrzeja Dudy w sprawie weta ustawy zmieniającej ordynację wyborczą do PE.

"Po przegłosowaniu jeszcze poprosiłem o dwie ekspertyzy i te ekspertyzy wcale nie wskazywały na wysoki próg wyborczy. Te partie, które osiągnęłyby 5 % też miałyby swoich przedstawicieli. Mniej, ale byliby i reprezentowaliby swoich wyborców..." - mówił na antenie Polsat News Marszałek Karczewski.

"Zastanawialiśmy się nad jednym okręgiem wyborczym, ale ja bym jednak stawiał na to, że politycy powinni być bardziej przywiązani do swoich wyborców, do swoich okręgów, spotykać się z nimi, znać ich potrzeby" - dodał.

Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda zgodnie z przewidywaniami mediów zawetował nowelizacje Kodeksu wyborczego dotyczącą ordynacji do Parlamentu Europejskiego.

mor/Polsat News/Fronda.pl