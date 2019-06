Tryb Zabójcy Z Indywidualnego Profilu said 9.6.19 15:47

Ten artykuł https://fakty.interia.pl/polska/news-bita-i-gwalcona-w-pustostanie-na-dworcu-kolejowym-w-chelmzy-,nId,3035568

został wygenerowany przez sztuczną (szczenkę) inteligencję bo są one dostosowane do moich indywidualnych potrzeb z osobistego profilu. Jak na niego klikniecie to wyskoczy wam błąd 404 lub kurza twarz chyba że idziecie tak jak ja trybem zabójcy tęczowych satanistów.



https://youtu.be/qxD9YjDos_s



Owszem szukam sobie pustostanu by może dożyć lepszych czasów ale nie w mieście tylko na prowincji.



https://youtu.be/dzyWB-IBXg4



Ale teraz tego już za wiele i będę przez cały dzień puszczał laifika z tego co mi zamieszczają ci z google w przeglądarce.



???????



