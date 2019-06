Karambol pod Szczecinem. Kierowca ciężarówki aresztowany

W wyniku katastrofy w niedzielę zginęło sześć osób. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie na trzy miesiące mężczyzny, któremu postawiono wczoraj zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym „poprzez niewłaściwą obserwację przedpola jazdy, niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzających pojazdów oraz niedostosowanie prędkości do sytuacji na drodze”.

Naraził on w ten sposób życie i zdrowie co najmniej 22 osób. DO wypadku doszło w niedzielę o godzinie 13:20 na drodze A6 w kierunku Świnoujścia na wysokości Szczecina, między węzłem Kijewo a węzłem Dąbie.