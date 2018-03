Kara śmierci za przemyt narkotyków? Trump: Trzeba zacząć nad tym myśleć

„Ci ludzie zabijają nasze dzieci i zabijają nasze rodziny, a my musimy coś zrobić” - mówił prezydent USA Donald Trump o tych, którzy popełniają przestępstwa narkotykowe, zajmując się ich przemytem i sprzedażą.

Jak informuje portal CNN – Trump stwierdził, że Stany powinny rozważyć karę śmierci lub dożywotniego więzienia za przestępstwa narkotykowe. W trakcie wiecu wyborczego republikanina Ricka Saccone powiedział:

„Myślę, że to temat nad którym musimy zacząć myśleć. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi - nie wiem, czy ten kraj jest na to gotowy”.

Trump podkreślił, że osoba przemycająca narkotyki zarabia dużo pieniędzy, może zabić 5 tysięcy osób narkotykami i nie ponieść wysokiej kary mimo, że osoby skazywane za zamordowanie jednej osoby stają w pewnych przypadkach w obliczu wyroku śmierci lub dożywotniego więzienia.

dam/PAP,Fronda.pl