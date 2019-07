Kara śmierci dla nastolatków za fejkowe bluźnierstwo. Islam w praktyce

JONASIK 15.7.19 10:05

A jaki kraj ma paragraf o obrażaniu uczuć religijnych w KK, art 196???

No jaki?

Każdy chyba rozumie, że wysokość kary jest drugorzędna, liczy się to za co się w majestacie prawa karze.

Dlatego jesteście śmieszni oburzając się na islamistów, robiąc prawie dokładnie tak samo.