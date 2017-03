Kapitał nie ma narodowości? To skąd ten antypolski hejt?

reklama

Kapitał nie ma narodowości? Szczególnie w mediach to twierdzenie jest pozbawione sensu. Kapitał ma narodowość i pokazuje to co chwilę niemiecki kapitał na naszym rynku medialnym.

Przykładem antypolskiej działalności, pedagogiki wstydu jest działalność tygodnika „Newsweek Polska”, należącego do koncernu niemiecko-szwajcarskiego Ringier Axel Springer. Według „Newsweeka”, „Polska jest męczarnią”, „Kokolandem”, „krajem wściekłych ludzi”. W opozycji do tego jest oczywiście przedstawiana Bruksela jako raj Oświecenia, który powinien okiełznać polski ciemnogród.

Jak zauważono na portalu niewygodne.info.pl niemieckie media „kreują poczucie lęku przed koncepcją silnej i niezależnej Polski, czyli takiej, która mogłaby realnie zagrozić gospodarczym interesom Niemiec. Kreują poczucie lęku przed postawami patriotycznymi czy pro-państwowymi, utożsamiając je z obciachem, żenadą czy wstydem”.

Nic dodać, nic ująć.

krp/niewygodne.info.pl, Fronda.pl

18.03.2017, 11:00