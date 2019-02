Kapica zeznaje przed komisją ds. VAT

"Najistotniejszym elementem w przemycie był przemyt „mrówkowy”, co pozwalało przewieźć 200 sztuk papierosów. Przeciwdziałając temu zjawisku wprowadziłem zmianę w podatku akcyzowym w 2008 roku. 200 sztuk papierosów zmniejszono do 40 sztuk"- wspominał Jacek Kapica, dodając, że sprawa ta wywołała silne reakcje na terenach przygranicznych, a przepisy funkcjonują zresztą do dziś.