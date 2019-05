Kantar Public dla 'Faktów': PiS i KE idą 'łeb w łeb'. Biedroń na podium

Max03 10.5.19 18:03

Jedni i drudzy są warci funta kłaków.

PO podpisało deklarację Terezińską otwierającą furtkę do żydowskich roszczeń i wymuszeń,sprzedało za bezcen 5 oddziałów PKS na Mazowszu firmie Mobilis-Israel. PiS kontynułuje rozdawnictwo dóbr narodowych góralom ze wzgórz Golan.Sprzedali wodę.Po cichutku sprzedano większościowe pakiety wodociągów dużych aglomeracji firmie Tahal tak przypadkiem z Izraela.

Ziemię i lasy oddadzą w wieczystą dzierżawę.A propos. Dziś uchwalono rozszerzenie przyznawania karty Polaka dla wszystkich którzy się czują lub poczuwają do Polskości. Czy nie jest to wybieg aby zwiększyć strumień przesiedleń rasowych polaków ze wzgórz Golan. Teraz nie trzeba będzie wydawać paszportów z poziomu ministerstwa tylko poszczególne województwa po cichu zagnieżdżą 3 milionową jednolitą grupę etniczną która to raz wpuszczona w obieg na zasadzie śnieżnej kuli rozsadzi nas od środka i sama siebie oczywiście demokratycznie wybierze się na naczelną siłę państwa Polin