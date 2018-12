Kandydatka na następczynię Merkel zapytana o Nord Stream 2. Oto, co odpowiedziała

W rozmowie z niemiecką telewizją ARD Kram-Karrenbauer oceniła, że Władimir Putin będzie tak długo kontynuował konflikt z Ukrainą, dopóki nie napotka "twardej bariery", a pokazują to działania rosyjskiego przywódcy w ostatnich latach.

Co z Nord Stream 2? Na to pytanie kandydatka na następczynię Angeli Merkel za sterami rządzącego w Niemczech ugrupowania, odpowiedziała, że kryzys kerczeński może nasilać obawy krajów, które zwracały uwagę na polityczny wymiar projektu. Annegret Kram-Karrenbauer podtrzymała jednocześnie niemiecką narrację o "biznesowym" aspekcie projektu. Podkreśliła jednak, że Niemcy- w związku z naciskiem ze strony różnych środowisk- raz jeszcze przyjrzą się sprawie drugiej nitki Gazociągu Północnego.

"Pogląd, że nie jest to tylko projekt biznesowy, lecz także polityczny, uległ wzmocnieniu poprzez zachowanie Putina (...) Zachowanie Putina doprowadzi do tego, że Nord Stream 2 będzie silniej podawany w wątpliwość. To będzie miało wpływ na dyskusję w Niemczech"- wskazała polityk.