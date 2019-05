Kandydat do PE: Auschwitz to taki polski Disneyland...

Kandydat do Parlamentu Europejskiego maltańskiej, skrajnie prawicowej partii Imperium Europa, Norman Lowell jawnie neguje Holokaust. Zdaniem polityka z Malty, oboz zagłady Auschwitz-Birkenau to taki "polski Disneyland".

Oburzająca wypowiedź padła na spotkaniu z wyborcami. Lowell jest liderem Imperium Europa. Jednym z postulatów partii jest to, aby nasz kontynent zamieszkiwały... wyłącznie osoby o białym kolorze skóry. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego ugrupowanie Lowella uzyskało 2,8 proc. głosów.

Na spotkaniu z wyborcami w Rabacie polityk stwierdził, że w zasadzie to nie neguje Holokaustu, ponieważ "nie da się zaprzeczyć czemuś, co nigdy nie istniało'. Zdaniem Normana Lowella, niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau to "polski Disneyland". Jak stwierdził 72-letni kandydat do PE, w Auschwitz zginęło "tylko" 70 tys. osób, ponieważ Niemcy po bombardowaniu aliantów nie mogli "żywić więźniów".