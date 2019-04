Kandydaci nie wytrzymują tempa

SzablePrzodkówPrzeciwPociskomBalistycznym 12.4.19 11:27

Co za propagandowy kał dziennikarski... Groteskowa armia Misiewicza nocą żre mech na odludziu?! Amerykańscy oficerowie, którzy przybyli do Polski na NATO-wski poligon, twierdzą, że polski żołnierz zamawia pizzę do koszar i w uwalanym keczupem mundurze zasypia.

Budzi się na dzwonek wzywający do kaplicy, na nocne czuwanie przy złotym słoju z relikwią papieskiego łupieżu. To specjalny Dar Szafarza Dziwisza dla tej jednostki. Obrona tego daru jest sensem istnienia i celem nadrzędnym formacji.