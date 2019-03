Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego atakowany za normalność!

Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego (US) Andrzej Jakubowski na swoim profilu w jednym z mediów społecznościowych zamieścił Post o następującej treści: "Karta LGBT+ niszczy dzieciństwo i naród". Później kanclerz wytłumaczył, że chodzi mu o to, iż "karta zniszczy psychikę dzieci", Ta prywatna opinia Jakubowskiego wzburzyła wielu, na przykład członków inicjatywy „Nowy Szczecin”, którzy od dłuższego czasu proszą prezydenta Szczecina o podpisanie właśnie Karty LGBT+. Niestety wypowiedź kanclerza US potępiła „Solidarność” jego uczelni, wydając oświadczenie o takiej treści:"Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność w US, odnosi się z dezaprobatą do słów wypowiedzianych przez Kanclerza US w sprawie deklaracji LGBT +. Tolerancja jest jedną spośród tych zasad, jakie funkcjonują w uczelniach wyższych, a w szczególności w Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie oprócz pielęgnacji i rozwoju wiedzy oraz wolnego słowa, stanowi o jego wyjątkowości. Nie trzeba przecież przypominać, że wypowiadane sława dzielące ideologie na akceptowalne i nieakceptowalne nawet, jeśli są wypowiadane tylko na prywatnych forach, są co najmniej nie na miejscu i szkodzą wizerunkowi US na zewnątrz. Ponadto wskazać należy, że osoby zasiadające we władzach US, winne być szczególnie powściągliwe i oszczędne w wypowiadanych opiniach, które mogą być szkodliwe i krzywdzące dla obrazu naszej Alma Mater, jako całości, która zasługuje na to, aby być uznawana za świątynię wiedzy, mądrości i tolerancji.