Kanclerz Angela Bismarck

Minister spraw zagranicznych RFN Frank-Walter Steinmeier podczas marcowej [rok 2015 - red.] wizyty w Waszyngtonie stwierdził, że Berlin chce odgrywać rolę „odpowiedzialnego maklera” (verantwortlicher Makler). W ten sposób odwołał się do polityki Ottona von Bismarcka. Dwa tygodnie później w obecności zarządu SPD nie pozostawił wątpliwości co do swoich intencji, przekonując, że „spuścizna Bismarcka po dziś dzień kształtuje niemiecką politykę zagraniczną”. Jej istotą – wywodził – jest Realpolitik, która polega na „analizie rzeczywistości oraz subtelnym wyczuciu interesów i zachowań innych aktorów sceny międzynarodowej”. To po prostu „sztuka możliwego”. Dlatego też „centralnym zadaniem niemieckiej polityki zagranicznej w najbliższych latach jest odbudowa zniszczonego zaufania, a także podstaw współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Rosją i Zachodem”. W roku 1878 w Berlinie miał miejsce wielki dyplomatyczny kongres, podczas którego mocarstwa miały się porozumieć w sprawie nowego porządku europejskiego po wojnie rosyjsko-tureckiej. Chodziło o to, aby pokój nie zaburzył równowagi mocarstw, którą zachwiały sukcesy militarne Rosjan na Bałkanach. Przy stole negocjacyjnym doszło więc „wyrównania” relacji pomiędzy nimi. Bismarck jako gospodarz kongresu zamierzał przy tej okazji przekonać swoich partnerów, że Niemcy są mocarstwem „nasyconym”. Nie pragną nowych zdobyczy terytorialnych, ponieważ dążą do utrzymania status quo. Ich mocarstwowość osiągnęła swój optymalny wymiar. I dlatego mogą sobie pozwolić odgrywać rolę „uczciwego maklera” (ehrlicher Makler), a więc bezstronnego pośrednika, który ułatwi mocarstwom porozumienie, sprawiedliwie uwzględniające ich interesy. Bismarck uważał, że dążenie Berlina do hegemonii zakończyłoby się klęską, albowiem mocarstwa bez trudu stworzą zwycięską antyniemiecką koalicję. Rok przed kongresem tłumaczył, że za pożądaną uważa „taką ogólną sytuację polityczną, w której potrzebowałyby nas wszystkie mocarstwa, a stosunki istniejące między nimi uniemożliwiałyby utworzenie przeciwko nam koalicji”. Strategiczny dylemat Niemiec polegał na tym, że są one za silne, aby stanowić element mocarstwowej równowagi na kontynencie, ale i za słabe, aby tę równowagę zniszczyć i zaprowadzić swoją dominację. W takim układzie jedyną skuteczną strategią jest powstrzymywanie własnych dążeń hegemonialnych i wzięcie odpowiedzialności za równowagę mocarstw na kontynencie europejskim. Następcy Bismarcka nie przyswoili sobie jego lekcji. Niemcy w XX w. dwukrotnie chciały zdominować kontynent europejski i za każdym razem powstawała koalicja, która zadała im ciężkie klęski.

Kanclerz Angela Merkel, jakkolwiek nie odwołuje się bezpośrednio do Bismarcka, niewątpliwie rozumie ten dylemat. Co więcej nie sposób odkryć racjonalności jej polityki wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego bez wskazania na spuściznę Żelaznego Kanclerza. Senator John McCain nie rozumiał istoty gry Merkel, gdy w trakcie styczniowej konferencji bezpieczeństwa w Monachium jej antykryzysową dyplomację określił mianem „głupoty” (foolishness). Nota bene, sceptycyzmu i krytycyzmu nie kryło wówczas wielu komentatorów najbardziej opiniotwórczych gazet niemieckich, nie znajdując sensu w trwających od miesięcy rozmowach z prezydentem Rosji. Powstało wrażenie, że łatwowierna i prostoduszna kanclerz raz po raz daje się wodzić za nos twardemu i niesłownemu Putinowi. Szybko okazało się, że optyka ta grzeszyła naiwnością i niezrozumieniem. Po konferencji w Monachium kanclerz Merkel poleciała do Waszyngtonu. Wtedy stało się dla wszystkich jasne, że Berlin i Waszyngton od dawna uzgadniają swoją politykę. Prezydent USA na kilka dni przed spotkaniem z kanclerz RFN deklarował, że nie podejmie żadnej decyzji dotyczącej Ukrainy bez wcześniejszej z nią rozmowy. Podczas szczytu Merkel i Obama zgodzili sie, że szanse na militarne rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego są bardzo małe a decyzja o wysyłaniu broni na Ukrainę byłaby co najmniej przedwczesna. Obama po raz kolejny zostawił jej wolną rękę w negocjacjach z Putinem w Mińsku. Zapewnił także, że nawet jeśli skończą się one fiaskiem, to Europa i Ameryka pozostaną wobec Rosji „silne i zjednoczone”. Kanclerz zamknęła usta swoim krytykom, którzy oskarżali ją o niszczenie więzi transatlantyckich i jedności Zachodu. Co więcej, ci co wczoraj mieli ją za krótkowzroczną koniunkturalistkę, zaczęli dostrzegać w niej rysy męża stanu. Nawet bardzo skromne efekty drugiego porozumienia mińskiego nie osłabiło pozycji Merkel wśród przywódców najważniejszych mocarstw. Dlaczego? Merkel odgrywa rolę „uczciwego maklera”. Nie może więc stać po jednej ze stron konfliktu, w szczególności w pełni utożsamiać się z polityką Zachodu. Powinna zdobyć zaufanie wszystkich najważniejszych aktorów, a więc z jednej strony Moskwy, a z drugiej Kijowa i Waszyngtonu. Tylko pod tym warunkiem będzie wiarygodna i skuteczna. Musi zając dokładnie taką samą pozycje jak Bismarck wobec najważniejszych partnerów w trakcie kongresu berlińskiego. Należy pamiętać, że jej strategicznym celem jest wzrost pozycji (potęgi) Niemiec na arenie międzynarodowej, a mediacja w wojnie rosyjsko-ukraińskiej – tylko środkiem. Mińskie negocjacje miały ugruntować pozycje Niemiec jako światowego mocarstwa.

Pozycja państwa na arenie międzynarodowej zależy od jego potęgi. Ma ona jednak zawsze charakter względny. Wyjaśnił to celnie Stanisław Cat-Mackiewicz: „Trzeba się nauczyć, trzeba wbić sobie w głowę prawo polityczne, które brzmi: potęga państwa jest pojęciem stosunkowym, potęgę państwa mierzy się siłą, czy też słabością, sąsiadów tego państwa. Państwo potężne, to państwo, które ma słabych sąsiadów; państwo słabe, to to, które ma sąsiadów potężnych.” Nie istnieje więc żadna miara, czy też skala mocarstwowości. Państwo uznajemy za silne, gdy jego konkurenci na arenie międzynarodowej dysponują mniejszymi zasobami potęgi. Potęga natomiast to kombinacja tzw. twardej siły (hard power), na którą składają się jego ludność, gospodarka i siły zbrojne oraz tzw. miękkiej siły (soft power), czyli – nieco rzecz upraszczając – jego atrakcyjności. Państwa, które mają potencjał, by kształtować rzeczywistość międzynarodową zgodnie ze swoimi interesami nazywamy mocarstwami. I ze względu na zakres ich oddziaływania możemy je podzielić na trzy kategorie, na mocarstwa regionalne, kontynentalne i światowe. Najważniejszym niemieckim zasobem twardej siły jest niewątpliwie największa w Europie i czwarta w świecie gospodarka. Jednakże, jak się rzekło, potęga w stosunkach międzynarodowych ma charakter względny. Na tle innych kontynentalnych partnerów przewaga Berlina nie jest tak wielka jak mogłoby się wydawać. Jeśli za wskaźnik do porównań weźmiemy PKB, to okaże się, że w roku 2013 wyniósł on dla Niemiec 3455 mld $, dla Francji – 2625 mld $, dla Wielkiej Brytanii 2366 mld, a dla Włoch 1979 mld $ (dane Banku Światowego). Jak widać, gospodarki dwóch dowolnych mocarstw europejskich są większe od niemieckiej. Trudno znaleźć również uzasadnienie obecnej supremacji Berlina w Unii Europejskiej. Całościowe PKB UE (28 państw członkowskich) w roku 2013 wyniosło 16 560 mld $. A zatem gospodarka niemiecka to tylko 20 % unijnej. Do udziałów większościowych jest więc bardzo daleko. Podobnie w perspektywie globalnej. Tym razem weźmy za wskaźnik udział danego państwa w światowym PKB. Dla Stanów Zjednoczonych wynosi on 23%, dla Chin 11%, dla Japonii 8%, dla Niemiec 5%, a dla Rosji tylko 2,4%. Wskaźniki gospodarcze predestynują RFN do pozycji mocarstwa regionalnego i to wcale nie dominującego. Co więcej kryzys demograficzny, a w jeszcze większym stopniu stan sił zbrojnych może budzić wątpliwości co do mocarstwowości Berlina. Skąd bierze się więc powszechne przekonanie o niemieckiej globalnej mocarstwowości?