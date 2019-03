Kancelaria Prezydenta popiera ,,sędziów pokoju''

- Główną bolączką wymiaru sprawiedliwości jest przewlekłość postępowań sądowych. Propozycja, żeby wprowadzić osoby, które będą cieszyły się zaufaniem społeczności lokalnej i będą mogły rozstrzygać takie drobne sprawy, może odciążyć sądy - powiedział w "Sygnałach dnia" wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Jak napisała "Rzeczpospolita", w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad kolejnym etapem reformy sądownictwa. Jednym z jej elementów miałoby być wprowadzenie tzw. sędziów pokoju, którzy zajmowaliby się "drobnymi sprawami karnymi", których co roku do sądów rejonowych trafia ponad pół miliona. Sądy powszechne miałyby rozpatrywać jedynie odwołania od werdyktów sędziów pokoju.

Paweł Mucha powiedział w radiowej Jedynce, że osobiście jest zwolennikiem wprowadzenia sędziów pokoju do polskiego wymiaru sprawiedliwości. - To jest oczywiście kwestia tego, jaki będzie ostatecznie model i kształt tych rozwiązań prawnych - powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta. Dodał, że sprawy, którymi mieliby zajmować się sędziowie pokoju, nie są bardzo skomplikowane prawnie. - Wiele z nich można by rozstrzygnąć szybciej, przez co odciążyć sędziów i spowodować, że te sprawy, które wpadają do sądów rejonowych, też rozpatrywane byłyby szybciej - podkreślił.

Mucha zaapelował też do polityków, by debata publiczna na temat tego rozwiązania była "merytoryczna", a nie "polityczna". - Chciałbym, żeby atmosfera, że spieramy się wokół poszczególnych problemów merytorycznych, prowadziła do tego, że takie problemy jak przewlekłość postępowań w sądach są rozwiązywane - powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Paweł Mucha mówił też na temat modernizacji polskiej armii. Podkreślił dużą aktywność prezydenta Andrzeja Dudy w tym obszarze działania. - To prezydent mówi, że powinniśmy szybciej dążyć do pułapu wydatków na poziomie 2,5 proc. PKB, jeżeli chodzi o wydatki na obronność - stwierdził. Zdaniem gościa Jedynki, politycy, którzy w przeszłości odpowiadali za stan polskiej armii i odeszli "bez sukcesów", nie powinni krytykować obecnych działań dot. modernizacji sił zbrojnych.

Gość Jedynki odniósł się w audycji także do kwestii deklaracji LGBT+. - Jeżeli chodzi o działania pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, to faktycznie z wielu punktów widzenia są krytykowane. (...) Mamy wypowiedzi rzecznika praw dziecka, wskazujące, że nie ma podstaw prawnych do wydania tego rodzaju deklaracji. Jeżeli ktoś wchodzi w problematykę światopoglądową z odwołaniem się do retoryki politycznej, to z góry jest to przedsięwzięcie bardzo wątpliwe. Pojawia się też kontekst wartości chronionych konstytucyjnie - stwierdził.