Kanada: Kościół anglikański chciał zmienić definicję małżeństwa

Stosunek do małżeństwa i rodziny to jedna z głównych przyczyn podziałów w światowym anglikanizmie. Na zmiany, które dokonują się między innymi w Kanadzie, nie zgadzają się bowiem anglikanie w krajach afrykańskich. Jest to też poważny cios dla relacji ekumenicznych. W takiej sytuacji nie da się bowiem dłużej twierdzić, że dzielą nas jedynie sprawy „drugorzędne” czy spory teologów.

Krzysztof Bronk - Watykan

