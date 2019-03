Kampania KO w Warszawie nielegalnie finansowana? Radny PiS składa zawiadomienie do prokuratury

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej otrzymali przed wyborami samorządowymi gigantyczne zniżki na reklamy autobusowe. Jak informuje warszawski radny PiS Sebastian Kaleta, "wiele wskazuje na to, że mogło dojść do wyrządzenia szkody spółce, jak również do nielegalnego finansowania kampanii wyborczej".



- W kampanii samorządowej Warszawę zalały reklamy kandydatów Koalicji Obywatelskiej, w tym Rafała Trzaskowskiego, na miejskich autobusach należących do spółki komunalnej. Wiele wskazuje na to, że mogło dojść do wyrządzenia szkody spółce, jak również do nielegalnego finansowania kampanii wyborczej - dodaje