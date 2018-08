Kampania billboardowa odbije się opozycji totalnej czkawką

„PiS wziął miliony, a ludzi nie stać na leki”, „PiS wziął miliony i chce być bezkarny” - między innymi takie hasła znalazły się na billboardach Platformy Obywatelskiej, która naiwnie myśli, że wygra z partią Jarosława Kaczyńskiego uciekając się do prymitywnych metod, które już w poprzednich wyborach nie zdały egzaminu. Partia Schetyny najwidoczniej jednak nie chce uczyć się na własnych błędach i ma zamiar popełnić je raz jeszcze. Tym lepiej dla PiS!

„To jest coś, co bardzo zaszkodzi samej Platformie (…), to znaczy, że PO już dzisiaj nie walczy o zwycięstwo; walczy po prostu o przetrwanie i to na bardzo niskim poziomie. (…) Przeciętnych ludzi to odstraszy”

- oceniał na antenie TVP Info Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”.

Nastroje internautów są podobne. Pojawiają się też komiczne przeróbki billboardów PO, które jeszcze bardziej wskazują na absurdalność strategii, którą raz jeszcze przyjęła Platforma Obywatelska:





















Zbieram bilbordy cz. 3 pic.twitter.com/wCsG85pllw — SzkicownikPolityczny (@SzkicownikPolit) 18 sierpnia 2018

„PO wpada w pułapkę, którą sama nastawiła. Obraz PiS agresywnego, który walczy ostrymi, negatywnymi emocjami, budowała Platforma przez 8 lat, a teraz dokładnie wchodzi w buty „tego złego PiS”, którym straszyła Polaków. To się dobrze dla Platformy nie skończy”.

Bardzo ciekawe są też odpowiedzi Polaków, których o opinię na temat billboardów ekipy Schetyny zapytał Polsat:





















Polsat spytał Polaków co myślą o „kampanii” PO. Co mówią Polacy ? „Ile nakradła Platforma przez 8 lat?, „nie lubię PiS ale takie billboardy mi sie nie podobają”. Platformo, powiedz w końcu, co poza straszeniem chcecie ofiarować Polakom ? pic.twitter.com/KValP2XakQ — Edyta Kazikowska (@EdytaKazikowska) 17 sierpnia 2018